Власти Украины заявили о повреждении газовой инфраструктуры после атаки с воздуха
На Украине повреждена газовая инфраструктура после удара ВС РФ
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Во время воздушной тревоги на Украине были повреждены газовые инфраструктуры, о чем сообщили центральные и местные руководители.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник, 11 февраля, произошло нападение на газовые объекты, однако подробности не раскрыты.
Тем временем в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук*, обсуждая воздушную тревогу и взрывы, упомянул о «газовых месторождениях» в Полтавской области. Позже Полтавская областная администрация сообщила, что в результате взрывов девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева произошло возгорание в одноэтажном здании нежилого назначения после атаки БПЛА.
*внесен в реестр террористов и экстремистов Российской Федерации.