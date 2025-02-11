Власти Украины заявили о повреждении газовой инфраструктуры после атаки с воздуха

Во время воздушной тревоги на Украине были повреждены газовые инфраструктуры, о чем сообщили центральные и местные руководители.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на вторник, 11 февраля, произошло нападение на газовые объекты, однако подробности не раскрыты.

Тем временем в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук*, обсуждая воздушную тревогу и взрывы, упомянул о «газовых месторождениях» в Полтавской области. Позже Полтавская областная администрация сообщила, что в результате взрывов девять населенных пунктов в Миргородском районе остались без газоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева произошло возгорание в одноэтажном здании нежилого назначения после атаки БПЛА.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Российской Федерации.