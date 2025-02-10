В Соломенском районе Киева произошло возгорание в одноэтажном здании нежилого назначения, о чем сообщил в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко. По его информации, пожар начался на территории, где ранее упали обломки боевого дрона.

Кличко подчеркнул, что пострадавших в ходе инцидента пока не выявлено. Он также уточнил, что местные экстренные службы якобы сомневаются, что причиной возгорания могли стать угодившие в него обломки сбитого беспилотника.

«В Святошинском районе пожар, по информации экстренных служб, не связан с атакой на город», — написал политик.

В свою очередь в киевских группах в социальных сетях местные жители сообщают, что во время объявленной воздушной тревоги в небе были замечены ударные беспилотные летательные аппараты. По свидетельствам очевидцев, в Святошино произошел пожар в обувной мастерской.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.