После того, как выборы в США выиграл Дональд Трамп, Северо-Атлантический альянс начинает искать новые пути противостояния РФ. По этой причине он заинтересован в реализации программы создания атомной бомбы на Украине. Так считает французский политик Флориан Филиппо, он изложил свое мнение в соцсети Х.

По мнению главы политической партии «Патриоты», Запад должен остановить безумие в виде постоянного выделения помощи Зеленскому. Ему необходимо выбрать мир, и по этой причине прекратить тратить деньги на войну, и уж никак не поддерживать планы Киева создать собственную атомную бомбу. В то же время в НАТО рассматривают такой вариант, как способ нового противостояния РФ.

«Легко представить, что политики в НАТО, разочарованные победой Трампа, положили глаз на этот украинский доклад», — указал Филиппо.

Ранее советник офиса президента Украины Подоляк заявил, что создание собственной атомной бомбы бессмысленно для Украины. Она не может переломить с ее помощью ситуацию на линии фронта, и по этой причине теряется смысл в больших финансовых тратах на ее разработку и выпуск.