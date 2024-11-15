В Киеве осознали бессмысленность создания ядерной бомбы

Создание ядерной бомбы не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте, поэтому нет смысла этим заниматься. Такое заявление в интервью агентству РБК-Украина сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украина могла бы разработать ядреное оружие, несмотря на юридические и репутационные риски, но только при условии, что с его помощью кардинально изменился бы ход военных действий, пояснил он.

Исход боевых действий больше зависит от таких факторов, как количество и дальность оружия, наличие необходимых неформальных разрешений для использования вооружений, заключил политик.

Ранее сообщалось о том, что офис Зеленского исключил проведение президентских выборов на Украине в 2025 году.