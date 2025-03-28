Военный эксперт назвал три версии случившегося с американскими солдатами в Литве

Антанайтис отметил, что гусеничная бронетехника, созданная на базе танка M60 и находившаяся в пользовании военных, в настоящее время покоится на пятиметровой глубине в болотистой местности полигона Пабраде.

Исходя из этого, аналитик выдвинул три версии: либо американцы погибли вместе с машиной, либо сумели выбраться, но утонули из-за тяжелого снаряжения, либо им удалось спастись и теперь скрываются. Он подчеркнул, что полигон характеризуется разнообразием ландшафта, включающим леса, возвышенности, реки и болота.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил о гибели четырех американских солдат во время учений в Литве. Впоследствии пресс-секретарь Эллисон Харт назвала заявление Рютте преждевременным, подчеркнув, что поисковые мероприятия продолжаются.