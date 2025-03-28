Военный эксперт назвал три версии случившегося с американскими солдатами в Литве
Аналитик Антанайтис: пропавшие в Литве военные США могли утонуть в болоте
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Военный обозреватель Дарюс Антанайтис поделился своими соображениями о возможных причинах пропажи американских военнослужащих в Литве, передает издание «Delfi Литва».
Антанайтис отметил, что гусеничная бронетехника, созданная на базе танка M60 и находившаяся в пользовании военных, в настоящее время покоится на пятиметровой глубине в болотистой местности полигона Пабраде.
Исходя из этого, аналитик выдвинул три версии: либо американцы погибли вместе с машиной, либо сумели выбраться, но утонули из-за тяжелого снаряжения, либо им удалось спастись и теперь скрываются. Он подчеркнул, что полигон характеризуется разнообразием ландшафта, включающим леса, возвышенности, реки и болота.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил о гибели четырех американских солдат во время учений в Литве. Впоследствии пресс-секретарь Эллисон Харт назвала заявление Рютте преждевременным, подчеркнув, что поисковые мероприятия продолжаются.