Возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета в Подмосковье

Фото: [ Губернатор принял участие в заседании коллегии Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской Области./Медиасток.рф ]

СК возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. ЧП произошло 17 июня вблизи посадочной площадки Вихрево в Сергиево-Посадском районе.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Московской области. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи и криминалисты Западного МСУТ СК России проводят осмотр места крушения. Специалисты изучают обломки и фрагменты конструкции, чтобы установить точную причину катастрофы. В рамках расследования рассматриваются различные версии произошедшего.

Для выяснения всех обстоятельств и причин авиапроисшествия проводится комплекс следственных действий, назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы. Московская межрегиональная транспортная прокуратура также проводит проверку.

Ранее была раскрыта возможная причина крушения самолета в Подмосковье, где погибли два человека.