Выяснились подробности вчерашней работы ПВО в Воронежской области. Наш корреспондент был в это время в Нововоронеже, где и сбили украинский дрон самолетного типа. Это случилось примерно в 20:50.

Журналист интернет-издания «Подмосковье сегодня» Мария Сибирская в тот момент заходила в дом.

«Мы буквально только переступили через порог, как услышали сначала страшный гул, а потом громкий взрыв. Здесь иногда самолеты переходят на сверхзвук, это тоже с непривычки страшно, но здесь было совсем другое. Я тут же позвонила маме, которая живет на другом конце города. Оказалось, они тоже слышали, и тоже было ощущение, что грохнуло рядом», — вспомнила Сибирская.

А несколькими минутами позже в местных пабликах стали появляться фотографии специфического дымка, который остается после работы систем ПВО. Администраторы групп в соцсетях едва успевали удалять компрометирующие снимки, которые могли помочь ВСУ узнать больше о защитных системах города, в котором находится атомная электростанция.

Нововоронежец Дмитрий Б. в момент работы ПВО находился на улице.

«Я увидел в темном небе летящую ракету, потом она пошла вниз, и раздался взрыв. Вспышка была очень сильная», — отметил Дмитрий.

В тот же вечер в администрации Новоусманского района сказали, что никаких инцидентов, которые бы потребовали выезда оперативных служб, не зафиксировали. Обращений в диспетчерскую службу также не было. В полночь, на фоне небольшой паники среди горожан, пресс-служба Нововоронежской АЭС опубликовала сообщение о том, что блоки станции работают в штатном режиме, повреждений нет.

Ранее мы писали о том, что доказан факт продажи натовского оружия Украиной на черном рынке.