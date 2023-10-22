Советник главы ДНР Ян Гагин проинформировал агентство « РИА Новости », что Украина продавала полученное от Запада оружие. К таким выводам пришли участники специальной группы оперативного реагирования после проведения частного расследования.

Советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что расследование было проведено еще год назад. Украина продавала различное натовское оружие. Некоторые виды были применены в ходе СВО. Другие же передавались странам-покупателям совершенно новыми, в заводской упаковке. Участники специальной группы получили фотодоказательства данной информации.

На черном рынке приобрести оружие у Украины может любой желающий. Главное, чтобы покупатель был платежеспособный. Ассортимент так же широкий, начиная от ракет, заканчивая стрелковых оружием.

«Мы пошли немного дальше, было проведено расследование, на Ближнем Востоке мы находили людей, которые покупали это оружие. Есть интервью представителей разных организаций на Ближнем Востоке, где они рассказывают, каким образом, у кого, когда они купили что-то. Купили - не собирались, а именно купили», - рассказал советник главы ДНР Ян Гагин

Советник главы ДНР Ян Гагин не исключает, что оружие, которое Украина получала от стран НАТО, могло попасть к палестинским военным и быть использовано против армии Израиля.

Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что ХАМАС мог приобрести оружие у Киева. Спикер отметил, что купить любое вооружение можно на черном рынке. Высокий уровень коррупции – одна из главных проблем киевского режима. Президент также отметил, что осуществлять продажи могли командиры без участия высших представителей власти Киева.