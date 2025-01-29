ВСУ предприняли попытку атаковать НПС «Транснефть-Балтика» в Тверской области

В Тверской области ВСУ ночью на 29 января предприняли попытку атаковать нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика», сообщил SHOT.

По информации источника, ночью украинские боевики запустили в сторону станции, расположенной в Андреапольском районе, несколько беспилотников. Всего силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено шесть БПЛА. Жертв и пострадавших нет.

Несмотря на ликвидацию дронов, их осколки упали на территории НПС, в результате чего начался пожар. Потушить его удалось спустя пару часов.

Всего, уточнил SHOT, за сутки в Тверской области отразили 29 атак украинских беспилотников.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Чаще всего украинские боевики используют беспилотники. Также ВСУ запускают по приграничным регионам РФ американские ракеты и боеприпасы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Ладожским озером силы ПВО ликвидировали украинских дрон. Жертв и пострадавших нет.

Министерство обороны РФ сообщало, что за ночь системы ПВО сбили над российскими регионами 104 беспилотника ВСУ. Уточнялось, что вражеские объекты ликвидировали над девятью регионами РФ.