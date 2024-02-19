Выдают себя за сотовых операторов: Жителей Подмосковья предупреждают о новой схеме мошенничества

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме звонков от мошенников, в которой те выдают себя за сотовых операторов и просят продлить срок действия сим-карты. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что злоумышленники под видом сотрудников мобильного оператора звонят и сообщают человеку, что срок его сим-карты истек. Далее предлагают продлить договор дистанционно, для чего нужно назвать код из СМС и грозят тем, что номер будет заблокирован в ближайшее время, если этого не сделать.

Так, мошенники пытаются получить данные для входа в личный кабинет абонента. После чего они смогут настроить переадресацию СМС на свой номер, чтобы перехватывать коды от онлайн-банка, а также получить доступ к другим сервисам, привязанным к номеру телефона.

В ведомстве подчеркивают, что у сим-карты нет срока действия и продлевать ее не нужно. А для того, чтобы обезопасить себя и свои персональные данные, не сообщайте их собеседнику, который звонит с неизвестного номера. А также не выполняйте действия, о которых просит собеседник, прервите разговор и уточните информацию в службе поддержки оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.

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