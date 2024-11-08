Вынесен приговор по делу о массовом убийстве в Волновахе

Суд Ростова-на-Дону вынес свое решение по делу двоих военнослужащих, которые расстреляли девять человек в Волновахе. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным следствия, контрактники Сопов и Рау в октябре прошлого года проникли в Волновахе в один из частных домов, где с помощью бесшумного оружия расстреляли девять человек. Среди погибших было двое детей, четырех и девяти лет. Изначально правоохранители считали, что массовое убийство, которое совершили военнослужащие, было связано с их стремлением достать алкоголь. Обоих злоумышленников задержали по горячим следам.

По делу убийц в Ростове-на-Дону состоялся суд. Он проходил в закрытом режиме, поскольку многие сведения, которые там звучали, составляют государственную тайну. Обоим подсудимым дали пожизненный срок лишения свободы. Сами военнослужащие вину так и не признали и собираются обжаловать приговор.

Ранее пресса уже писала об этом преступлении, сразу после его совершения. Первого предполагаемого преступника задержали всего через сутки после убийства, а вслед за ним был задержан и его сообщник.