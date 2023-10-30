Задержаны подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе

Двое подозреваемых задержаны в массовом убийстве в Волновахе, что в ДНР. Об этом сообщает СКР в понедельник, 30 октября.

По данным следствия, в убийстве девяти человек задержали двух российских военных, приехавших с Дальнего Востока. Они служили по контракту. Они сейчас доставлены в отдел, где проводятся все процессуальные действия, которые позволят установить истинные причины случившегося.

Напомним, что ранее в Волновахе были найдены тела девяти человек, среди них два ребенка. Следователи сразу возбудили уголовное дело.