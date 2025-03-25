Взрыв прогремел в многоэтажке в Махачкале

В Махачкале произошел взрыв в многоэтажном жилом здании, сообщил телеканал РЕН ТВ. В результате взрыва повреждены несколько квартир дома, расположенного на Гапцахской улице.

На месте инцидента начался пожар. На опубликованных кадрах видно, как огонь охватил одну из квартир многоэтажки. К месту чрезвычайного происшествия (ЧП) выехали спасатели и медики.

Как пишет телеграм-канал Mash, громкий звук местные жители услышали рано утром 25 марта. В соседних домах выбиты стекла. Предварительно, в многоэтажке произошел взрыв бытового газа.

По данным телеграм-канала 112, два человека получили травмы в результате инцидента. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Во вторник, 25 марта, также стало известно, что в Ростовской области в многоэтажном доме произошел взрыв. Предварительные результаты расследования ЧП выявили, что он произошел не из-за газа.

Ранее сообщалось, что в одном из дилерских центров Tesla нашли взрывные устройства.