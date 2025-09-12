Зарубивший женщину топором мужчина избежал тюрьмы

В Удмуртии суд Балезинского района принял решение о принудительной госпитализации престарелого жителя, совершившего убийство своей спутницы жизни с использованием топора. Информацию предоставила объединенная пресс-служба судебной системы Удмуртской Республики.

Согласно материалам дела, трагический инцидент произошел в один из вечеров мая. 72-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде, заподозрил свою сожительницу в неверности, схватил топор и ножницы, находившиеся в сенях, и совершил насильственное деяние.

На следующее утро он сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы, однако, в момент, когда полицейские предложили ему проследовать в отделение, атаковал одного из участковых, ударив его обломком кирпича в область груди.

По факту произошедшего было инициировано уголовное производство по статьям 105 («Убийство») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.

Медицинское освидетельствование выявило у задержанного наличие психического заболевания, в связи с чем было принято решение о его направлении на курс лечения в специализированное медицинское учреждение.

