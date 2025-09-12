Суд Калининграда арестовал женщину за убийство своего сожителя

В Калининграде, по решению Московского районного суда, заключена под стражу 55-летняя горожанка, которую подозревают в причастности к исчезновению ее спутника жизни в прошлом году. Информацию об этом предоставили в пресс-службе судебной системы области.

Гражданка будет находиться под арестом до 10 ноября. Согласно материалам дела, заявление об исчезновении мужчины поступило в правоохранительные органы от его родных в феврале 2024 года. Лишь 10 сентября текущего года следствие установило, что к его смерти может быть причастна сожительница.

По данным следствия, конфликт между парой произошел в их квартире, в ходе которого мужчина применял физическую силу к женщине. Защищаясь, она нанесла ему удар металлическим предметом в область виска.

От полученного ранения потерпевший скончался. Чтобы замести следы, подозреваемая спрятала тело на своем участке земли. Позже, спустя несколько месяцев, она извлекла останки, упаковала в мешок и утопила в озере.

В Следственном комитете подчеркнули, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

