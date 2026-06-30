Защита или вредоносное ПО? Безопасен ли бесплатный антивирус для компьютера

Бесплатный антивирус, скачанный с неизвестного сайта, может, наоборот, стать причиной занесения вирусов на компьютер. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил эксперт по кибербезопасности Олег Кузнецов. Эксперт объяснил, почему не стоит экономить на защите своего устройства.

По словам Кузнецова, устанавливать бесплатный антивирус — не опаснее, чем скачивать любое другое бесплатное программное обеспечение (ПО).

«Надо понимать, что неизвестный антивирус может быть как раз вирусом, который ворует данные и вредит устройству. Как и для любого источника приложений, он должен быть доверенный, иначе даже известный антивирус, скачанный с неизвестного сайта, может быть „троянским конем“ со зловредным ПО», — отметил эксперт.

Бесплатный антивирус не может защитить так же хорошо, как его платный аналог, потому что на поддержание актуальных вирусных баз используются разные ресурсы. Как подчеркнул специалист, вирусы меняются очень быстро, а искусственный интеллект позволяет злоумышленникам делать это еще быстрее. Устаревшие антивирусы могут не находить вредоносные программы, поэтому базы нужно обновлять часто.

«Антивирус потребляет ресурсы компьютера для анализа файлов, доступов ПО и так далее, что может приводить к торможению работы устройства. Но современные антивирусы потребляют ресурсы умеренно, пользователь даже не заметит разницы», — развеял Кузнецов главный миф противников антивирусов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Сегодня для заражения устройства вирусом необязательно скачивать приложения — занести «инфекцию» можно при переходе по ссылке, попавшись на фишинг или просто кликнув не туда, добавил ИТ-эксперт.

«Часто мошенники присылают по почте файлы или ссылки, которые ведут на сайт злоумышленников. Поэтому необходимо без спешки и паники общаться в соцсетях, не нажимать на неизвестные ссылки, не скачивать приложения с подозрительных сайтов и заранее позаботиться о безопасности устройства», — заключил специалист по кибербезопасности.

Опасность для техники в летний период также представляет еще одно средство защиты — чехол. Смартфоны перегреваются и начинают работать нестабильно, поэтому важно соблюдать ряд правил, чтобы избежать дорогостоящего ремонта телефона.