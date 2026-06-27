Чехол становится угрозой, а не защитой: как спасти телефон от перегрева в жару

Под воздействием высоких температур смартфоны начинают работать менее стабильно, а в некоторых случаях перегрев способен привести к дорогостоящему ремонту. Специалист по ремонту телефонов Олег Опойцев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие ошибки чаще всего совершают владельцы гаджетов летом и как избежать проблем.

По словам эксперта, любой смартфон нагревается во время работы. Однако летом ситуация усугубляется из-за высокой температуры воздуха и воздействия прямых солнечных лучей. Особенно быстро устройство может нагреться на пляже, во время прогулки или в салоне автомобиля.

Чем опасен перегрев телефона

Длительное воздействие высоких температур способно привести к появлению желтых пятен на экране, повреждению внутренних компонентов и даже выходу из строя аккумулятора. В некоторых случаях страдает системная плата, ремонт которой может обойтись значительно дороже замены батареи.

Главной ошибкой специалист назвал привычку оставлять телефон под открытым солнцем.

«В условные +40 градусов телефон сам по себе нагревается и через какое-то время перестает нормально функционировать», — отметил эксперт.

Стоит ли снимать чехол

Опойцев сравнил ношение чехла с теплой одеждой в жаркую погоду: тепло от телефона рассеивается хуже, поэтому устройство нагревается быстрее. При этом решение о снятии чехла остается за владельцем. С одной стороны, смартфон будет охлаждаться эффективнее, с другой — увеличивается риск случайного падения и повреждения корпуса.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Что делать при перегреве

Если смартфон выдал предупреждение о перегреве или стал слишком горячим, специалист посоветовал выключить устройство и убрать его в прохладное место. Для охлаждения подойдет тень, сумка или любая прохладная поверхность. При этом нельзя пытаться резко охладить телефон водой.

Как защитить смартфон летом

Чтобы избежать перегрева и продлить срок службы устройства, специалист рекомендует соблюдать несколько простых правил:

Не оставлять телефон под прямыми солнечными лучами;

Не хранить устройство на панели автомобиля;

По возможности пользоваться смартфоном в тени;

Не перегружать гаджет во время зарядки;

При сильном нагреве дать устройству остыть естественным образом.

Бережное отношение к смартфону в жаркую погоду поможет сохранить его работоспособность и избежать дорогостоящего ремонта, заключил эксперт.

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