Баланс вместо раздражения: Путин объяснил подход России к миграционной политике

Президент России Владимир Путин заявил о важности сбалансированной миграционной политики с Киргизией. По его словам, ситуация должна устраивать как россиян, так и граждан дружественной республики. Об этом сообщает телеканал «Номад ТВ».

Владимир Путин в интервью телеканалу «Номад ТВ» подчеркнул, что Москва и Бишкек выстраивают миграционное взаимодействие, ориентируясь на взаимный комфорт. Президент отметил необходимость избегать раздражения в российском обществе, связанного с притоком рабочей силы.

С другой стороны, глава государства обратил внимание на готовность самих мигрантов из Киргизии к жизни в российской среде и пользованию социальными гарантиями. Путин назвал эту работу сложной и постоянной, требующей совместных усилий для устранения возникающих проблем.

