ЕС выразил поддержку Зеленскому в отказе проводить выборы на Украине
Каллас: Евросоюз поддержал отказ Зеленского проводить выборы на Украине
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Европейский союз выразил солидарность с решением президента Украины Владимира Зеленского о невозможности организации избирательного процесса в стране, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.
Каллас подчеркнула, что проведение выборов в условиях продолжающегося вооруженного конфликта нецелесообразно.
В дополнение к этому глава европейской дипломатии выразила мнение, что недавние высказывания президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа якобы содержат элементы, «в значительной степени отражающие российскую риторику».
Ранее сообщалось, что в США призвали «маленького диктатора» Зеленского оставить свой пост.