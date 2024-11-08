Жителя Рыбинска арестовали по делу о госизмене

Житель города Рыбинска Ярославской области был отправлен в СИЗО по делу о государственной измене. По мнению следствия, он работал на власти Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ.

В Федеральной службе безопасности считают, что злоумышленник, 28-летний мужчина, установил контакт с запрещенной в России организацией, которая работает на украинское министерство обороны.

«Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России», — указали в пресс-службе ФСБ.

При обыске у злоумышленника изъяли средства связи, с помощью которых изобличили его преступную деятельность. По решению суда Ярославля он был отправлен в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что в Севастополя осудили жителя Крыма, который работал на СБУ. Ему назначили 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.