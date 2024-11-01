Жителя Крыма приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Суд в Севастополе приговорил местного жителя Николая Лозенко к 16 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу севастопольской прокуратуры.

По информации ведомства, 53-летний мужчина был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и передавал ее представителям данные о местонахождении подразделений ВС РФ и размещении военной техники.

Лозенко признали виновным по статье 275 УК РФ. Наказание гражданин будет отбывать в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Также суд оштрафовал севастопольца на 340 тыс. рублей.

По версии следствия, СБУ в 2017 году завербовали Лозенко, когда тот находился в Мелитополе, для конфиденциального сотрудничества. По заданию украинских спецслужб, в июле 2022 года мужчина проводил фото- и видеосъемку в Севастополе, а также собирал информацию о размещении личного состава и военной техники российской армии.

Расследование было инициировано Управлением ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Как сообщили в пресс-службе, Лозенко, будучи бывшим военнослужащим-летчиком Украины, также подбирал других людей из числа уволенных военных, готовых оказывать поддержку Украине. Для связи он использовал спутниковый терминал, флеш-накопители и ноутбук. В его задачи входило также обеспечение безопасности тайника в городе, где хранились тротил для подготовки диверсий.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 4 годам и 10 месяцам колонии экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова за сотрудничество с иностранными государствами.