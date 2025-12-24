«18 939 рублей на душу населения». Что известно о новом прожиточном минимуме на 2026 год?

По прогнозам экспертов, к 2026 году прожиточный минимум в России достигнет значимых рубежей.

Как сообщил в интервью РИА Новости Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, на федеральном уровне ожидаются следующие значения: усредненный показатель на душу населения приблизится к 19 тысячам рублей, составив 18 939 рублей. При этом для экономически активных граждан этот норматив будет выше — 20 644 рубля.

«В 2026 году установлены следующие величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации: на душу населения в размере 18 939 рублей, для трудоспособного населения - 20 644 рубля, пенсионеров - 16 288 рублей, детей - 18 371 рубля», — привел точные данные Игорь Балынин.

Эксперт подчеркнул, что в регионах окончательные размеры данного социального норматива для всех основных социально-демографических групп утверждаются местными властями. Это решение принимается исполнительными органами субъектов Федерации с учетом рекомендаций трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

Разграничивается и функциональное предназначение показателя на федеральном и региональном уровнях.

«Прожиточный минимум в целом по РФ предназначен, например, для оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ; формирования федерального бюджета и другого», — пояснил Балынин.

На уровне субъектов РФ этот показатель служит ключевым инструментом для адресной поддержки граждан. Он необходим для разработки местных социальных инициатив, предоставления адресной государственной помощи и иных мер поддержки малоимущим семьям и одиноким гражданам, а также при формировании региональных бюджетов.

