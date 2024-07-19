Подмосковные участники Всемирного фестиваля молодежи узнали о медиатрендах и создании собственного бренда

Подмосковные участники Всемирного фестиваля молодежи встретились с креативным продюсером, ведущей авторской программы на Москва FM 92.0, лектором Российского общества «Знание» Амалией Акоповой в Доме правительства Московской области, в ходе встречи они обсудили медиа, новые медиатренды, создание личного бренда и многое другое. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое выступило организатором мероприятия.

«Всемирный фестиваль закончился, но мы продолжаем оставаться на связи с ребятами из делегации Подмосковья, иностранной делегацией, которая приезжала к нам в рамках региональной программы, мы поздравляем друг друга с праздниками, делимся новостями, проводим видеовстречи. Развиваем и международное сотрудничество. Были в гостях в Армении, где у нас, благодаря ВФМ, теперь тоже много друзей», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, ребятам из Ливии также показали работу молодежных центров в Мытищах и Королеве. В ходе последней встречи участники узнали у спикера о том, как создать крутой контент на мобильный телефон, противостоять в информационной войне и отличить правду от фейка. Амалия Акопова указала на то, что у ребят есть большая вовлеченность в тему медиа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».