Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница может поступить в МФТИ в Долгопрудном

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова вошла в историю российского образования, сдав Единый государственный экзамен на максимальные 500 баллов. За 25 лет существования ЕГЭ такой результат был достигнут впервые — школьница получила высшую оценку по всем пяти сдаваемым предметам. О феноменальном достижении сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

Двадцать пять лет школьники по всей России сдают Единый государственный экзамен, мечтая о заветных ста баллах по каждому предмету. Но до сих пор никому не удавалось взять максимум по всем дисциплинам сразу. Московская выпускница Екатерина Малкова сумела сделать то, что казалось недостижимым: она получила 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

Сергей Собянин поздравил школьницу с уникальным успехом, отметив, что это абсолютный рекорд за всю историю проведения экзамена. За плечами Екатерины — годы упорного труда, бессонные ночи и колоссальная самодисциплина. Впрочем, сама выпускница, по словам педагогов, всегда отличалась невероятной целеустремленностью и тягой к знаниям.

Теперь перед юным дарованием стоит непростой выбор. Будущую профессию Екатерина намерена связать с точными науками. На данный момент она рассматривает три приоритетных направления: биофизику, биоинформатику и наноинженерию. В числе вузов, где она могла бы продолжить обучение, — МГУ, Московский физико-технический институт в Долгопрудном и Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Какое из ведущих учебных заведений получит рекордсменку, пока остается интригой.

Ранее эта же московская выпускница сдала ЕГЭ на 400 баллов и была в ожидании результатов по информатике.