400 баллов по четырем предметам: московская выпускница установила рекорд на ЕГЭ и ждет результат по информатике

Московская школьница Екатерина Малкова, выпускница школы № 1409, получила максимальные 400 баллов на Едином государственном экзамене по четырем предметам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент образования и науки.

Девушка сдавала русский язык, профильную математику, химию и физику — по каждому из них она набрала по 100 баллов. Сейчас выпускница ожидает результат по информатике, которую она также сдавала в рамках экзаменационной кампании. Таким образом, Малкова может побить собственный рекорд, если получит максимальный балл и по пятому предмету.

В департаменте уточнили, что выпускница окончила инженерный предпрофессиональный класс. За время учебы она неоднократно побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике, а также участвовала в конференции «Инженеры будущего». Эти достижения, по мнению педагогов, помогли ей системно подготовиться к экзаменам и продемонстрировать высокий уровень знаний.

Результаты ЕГЭ по информатике станут известны в ближайшие дни. Если Малкова получит 100 баллов и по этому предмету, она станет одной из немногих выпускниц в истории, сдавших ЕГЭ на максимальные 500 баллов.

Ранее сообщалось, что выпускник из России мог попасть в рабство в скам-центре Мьянмы.