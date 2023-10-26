Администрация подмосковного Подольска собрала для проработки обращения граждан

Проблемные моменты в основном касались ремонта кровли, уборки мусора, недостаточного количества общественного транспорта, оплаты коммунальных услуг. Обращено также внимание на неухоженную территорию возле одного из домов. Каждое обращение и жалобы внесены в журнал для дальнейшей проработки соответствующими службами. По всем пунктам в Подольске всегда дается развернутый письменный ответ. Напомним, в этом городском округе на днях создан специальный отдел по контролю содержания территорий.