Al Jazeera: число жертв удара израильских ВВС по Рафаху увеличилось до 100

Не менее 100 человек уже погибли в результате израильских ударов по Рафаху в секторе Газа в ночь на понедельник, 12 февраля, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Количество пострадавших от израильской атаки пока не уточняется.

Ранее сообщалось, в результате бомбардировки ЦАХАЛ одного из кварталов Рафаха были убиты 11 человек. Кроме того, в приграничном в Египтом городе палестинского анклава повреждены две мечети.

Накануне глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что следующей целью военных в секторе Газа станет город Рафах на границе палестинского анклава и соседнего и Египта. В ответ на это, как пишет Jerusalem Post, официальный Каир пригрозил разорвать мирные Кемп-Дейвидские соглашения в Тель-Авивом.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».