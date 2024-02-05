Аналитик Антонов предположил, каким будет предел ослабления курса рубля в 2024 году

Финансовый аналитик Владислав Антонов в беседе с «Газета.ру» рассказал, что ожидает рубль в 2024 году и каких минимальных значений достигнут иностранные валюты.

По словам аналитика, в 2024 году рубль ждет несерьезное ослабление. Курс доллара и евро поменяется также незначительно от актуальных показателей. За американскую валюту можно будет отдать 95 рублей, а за европейскую - 101 рубль. Меньше этого значения не опустятся.

«Эти значения могут быть достигнуты во втором квартале года на фоне сохраняющегося снижения цен на нефть, роста дефицита бюджета и возможного ослабления денежно-кредитной политики Банка России», — спрогнозировал аналитик.

Помогут рублю продажи экспортеров, налоги, а также грядущие президентские выборы. Кроме того, укреплением рубля занимаются в Центробанке. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, но ее будут постепенно снижать.

Как заключил специалист, многое также будет зависеть от экономического положения США. Напомним, что в стране скандал из-за очередного пакета финансовой помощи Украине. По оценке экспертов, проект могут отклонить.

Ранее ситуацию с укреплением рубля также комментировал специалист Федоров, который назвал конкретные факторы влияния на национальную валюту.