Ансамбль из Московской области стал лауреатом Всероссийского конкурса народной хореографии

Ансамбль «Праздник детства» из гимназии № 9 им. С. Г. Горшкова в Балашихе стал лауреатом третьей степени Всероссийского проекта «Национальное достояние России!», коллектив стал участником масштабного хореографического спектакля о развитии народной хореографии «От Руси до России». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Представители региона выступили с русской пляской «Улица широкая» на конкурсной площадке и студии Мосфильма. Отметим, что конкурс проходил на сцене Большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах Мосфильма. Его посетили более пяти тысяч зрителей. Еще более 100 тысяч человек смотрели онлайн-трансляцию. Участие в съемках документального хореографического фильма приняли более 1,5 тысячи танцоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.