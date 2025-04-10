Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что для современного ЕС все, кто не придерживается либеральных ценностей, являются врагами. В публикации в социальной сети X он также поставил в один ряд судебные разбирательства над руководителем Гагаузской автономии Евгенией Гуцул и главой парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а после на 20 дней поместили под арест. По решению суда она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, однако в среду была на 30 дней переведена под домашний арест.

Вучич заявил, что ЕС не позволяет независимому кандидату Кэлину Джеорджеску принять участие в выборах в Румынии, а Марин Ле Пен не дает баллотироваться.

«Молдавия должна стать частью Евросоюза бог знает как, и никто не может объяснить, почему или почему так быстро. Вероятно, люди в Евросоюзе считают, что они должны уничтожить любую оппозицию Евросоюзу — вероятно, в случае с печальной судьбой этой молодой девушки (Гуцул. — Прим. ред.) речь именно об этом. Конечно, я осуждаю такое поведение, но знаете, в современной Европе кого это волнует, если вы не либерал?», — выразил свою позицию Вулин в ходе интервью, которое дал журналисту из Ирландии Чею Боузу.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заверили, что наблюдают за процессом над Ле Пен и знают о его ходе, однако от более конкретных заявлений чиновники решили воздержаться.