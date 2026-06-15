Аппендицит в Египте и счет на миллион: зачем туристу страховка сверх базовой

Россиянам, планирующим отдых за границей, стоит заранее разобраться со страховым полисом — иначе экстренное лечение придется оплачивать из собственного кармана. Корреспондент «Подмосковья сегодня» вместе с турагентом Евгенией Журавлевой разобрался, как действовать, если в путешествии стало плохо.

Житель Подмосковья Анатолий С. отдыхал в Шарм-эль-Шейхе, когда отпуск прервала острая боль в животе. Диагноз — аппендицит, операция — на следующий день. Лечение полностью покрыла страховка, доплачивать не пришлось. Анатолий успел оформить и полис от туроператора и дополнительный — через банковское приложение.

Что входит в базовую страховку

Любой пакетный тур по закону включает базовую медицинскую страховку — она покрывает экстренные операции и визиты к врачу. Отказаться от неё нельзя.

Но базового покрытия хватает не всегда. Расширенный полис стоит оформить при беременности, занятиях экстремальным спортом или при поездке в страны с дорогой медициной. Важный нюанс: страховка не действует, если турист получил травму в состоянии алкогольного опьянения.

«Операция, которая в России делается по ОМС, за границей может обойтись в несколько миллионов рублей», — отметила эксперт.

Куда звонить, если стало плохо

Первый звонок — не в скорую, а на горячую линию страховой компании. Номер указан в полисе. Там подскажут, в какую клинику обратиться и как действовать дальше. Самостоятельный визит в больницу без согласования со страховой может привести к тому, что расходы не возместят.

Подробности читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».