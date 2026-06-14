Отпуск закончился удалением аппендицита: куда звонить, если попали в больницу за границей

При поездке на отдых за границу россиянам важно не только взять с собой купальник, но и заранее оформить страховой полис, чтобы в случае госпитализации не платить за дорогостоящее лечение. Корреспондент интернет-издание «Подмосковье сегодня» вместе с турагентом Евгенией Журавлевой разобрал, какую страховку лучше оформить и куда обращаться, если стало плохо в путешествии.

Как удалить аппендикс в Египте

Аппендицит, судя по туристическим форумам, — одна из частых причин госпитализации россиян на отдыхе в Египте. Личной историей с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился житель Московской области Анатолий С. (имя изменено, — прим. ред.). Молодой человек вместе с друзьями отдыхал в Шарм-эль-Шейхе, однако спустя несколько дней отпуск омрачила сильная боль в животе. После неудачных попыток купировать боль на протяжении нескольких часов было принято решение поехать в больницу.

«Врачи провели обследование — аппендицит, на следующий день была назначена операция. После еще несколько дней провел в больнице. Лечение проходило там, куда направила страховая, доплачивать сверху ничего не пришлось. Как выяснили позже, это была частная клинка. В России оформлял дополнительную страховку через банк, когда стало плохо, связывался с ними через приложение. Но еще была страховка от туроператора. Уже в больницу, узнав о ситуации, пришел представитель туркомпании. Рассказал, что аппендицит в Египте бывает нередко. Вроде хватило бы и суммы страховки по путевке», — поделился Анатолий.

Какую страховку оформить

При поездке за границу необходимо оформить хотя бы базовый медицинский полис для обращения к врачу в случае непредвиденных обстоятельств, заявила турагент Евгения Журалева. При самостоятельной покупке билетов и бронировании отеля оформлять страховку тоже нужно самим в страховых компаниях или в банковских приложениях.

«В любой пакетный тур по умолчанию входит базовая медицинская страховка. Она покроет экстренные операции, поход к врачу, если что-то случилось. Но в некоторых случаях этот страховой полис действовать не будет, есть смысл оформить расширенный, например, на поздних сроках беременности. Также есть специальные страховки, например, для экстремальных видов спорта, которые можно оформить дополнительно. Главное, чтобы страховой полис был, иначе — лечение будет за свой счет, а это бывает очень дорого. Операция, которая в России делается по ОМС, за границей может обойтись в несколько миллионов рублей», — отметила эксперт.

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Отказаться от страховки в пакетном туре нельзя, она должна быть включена по закону, подчеркнула специалист. Дополнительно можно оформить свою страховку, как это сделал Анатолий С., тогда будут действовать обе. Кроме того, стоит помнить, что зачастую полис не будет действовать при травмах, если турист попал в больницу в состоянии алкогольного опьянения.

«Страховые полисы у туроператоров тоже отличаются: есть с большой суммой покрытия, а также базовые, с минимальном суммой покрытия. Есть страховки, при которых вообще ничего не нужно платить, а есть такие, при которых обязательно нужно платить франшизу. Поэтому нужно внимательно изучать, какие условия указаны в страховом полисе от туроператора. Взвешивать, если этого недостаточно, оформить еще один», — сообщила Журавлева.

Стало плохо — куда звонить

Обращаться к врачу за границей нужно непосредственно через страховую компанию, предупредила эксперт. В полисе есть контакты, по которым необходимо позвонить или написать, если стало плохо. На горячей линии проконсультируют по дальнейшим действиям. По словам турагента, самый распространенный шаг — визит в больницу.

В 2026 году самыми популярными заграничными направлениями среди россиян стали Турция, Египет и Вьетнам. Несмотря на то, что лето — традиционный сезон отпусков, выгоднее отправиться в отпуск осенью, при раннем бронировании экономия будет заметной.