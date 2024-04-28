Аппетит проходит после конгресса: Зеленский потребовал от Запада увеличить поставки Patriot

Не успел пройти месяц, как президент Украины Владимир Зеленский слезно вымаливал у западных партнеров Украины поставить хотя бы 5 комплексов ПВО Patriot. И вот, спустя пару дней, как конгресс США таки одобрил выделение Киеву 69 млрд финансовой и военной помощи, аппетиты украинского лидара начали заметно подрастать.

В своем очередном видеообращении в субботу вечером, 27 апреля, Зеленский рьяно поблагодарил Запад за помощь Украине и попросил уже семь ЗРК Patriot. И это минимум, подчеркнул он.

«Важно, чтобы каждая инициатива друзей Украины помочь, в частности, с поиском и поставкой Patriot, чтобы все это сработало как можно быстрее. Семь систем нужны Украине. И это минимум. Эти Patriot есть у партнеров», — заявил президент Украины.

Ранее мы писали, что Украина запросила для нужд ВСУ у германского производителя беспилотных летательных аппаратов Quantum-Systems GmbH порядка 812 разведывательных дронов Vector.

А экс-разведчик Риттер заявил, что поставленная Германией Украине система Patriot проживет от силы неделю.