Арабский язык в школах: когда ученики смогут сдавать его на ЕГЭ

Пресс-служба Рособрнадзора сообщила РИА Новости , что введение единого государственного экзамена по арабскому языку возможно не ранее 2033 года. Это связано с необходимостью разработки учебно-методического обеспечения преподавания и проведения апробации экзамена.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать с 1 сентября нового учебного года. Однако, как уточнили в Рособрнадзоре, апробация ЕГЭ по арабскому языку для среднего общего образования возможна не ранее 2032 года. Таким образом, включение этого предмета в итоговую аттестацию ГИА-11 сдвигается минимум на 2033 год.

В ведомстве также пояснили, что срок разработки учебно-методического обеспечения преподавания и изучения арабского языка для старшей школы определен до 2030 года. Только после этого можно будет говорить о полноценной подготовке к экзамену.

Ранее стало известно, что классика, изданная до 1990 года, не требует предупреждений на обложке.