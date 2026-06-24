Археологи нашли могилу возрастом семь тысяч лет с десятками тел без черепов

Археологи, работающие на территории Словакии, обнаружили одно из самых необычных захоронений эпохи неолита в Европе. Речь идет о могиле, датируемой периодом между 5250 и 4950 годами до нашей эры, в которой находились останки 77 человек без черепов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Need To Know.

Находка была сделана в районе древнего поселения Врабле-Вельке-Легембы на юго-западе страны. С 2012 года здесь ведутся исследования одного из крупнейших памятников культуры линейно-ленточной керамики. Массовое захоронение обнаружили на дне рва, который окружал часть древнего поселения.

По словам исследователей, тела были уложены вплотную друг к другу, а головы отсутствовали почти у всех погребенных. Исключением стал лишь один ребенок, чей череп сохранился на месте. При этом сами останки свидетельствуют о том, что умерших похоронили вскоре после смерти.

Ученые под руководством профессора Мартина Фурхольта и антрополога Катарины Фукс пришли к выводу, что отделение голов происходило уже после смерти людей. Следы на шейных позвонках указывают на использование острых инструментов и достаточно аккуратное выполнение процедуры. По мнению специалистов, речь может идти о ритуальной практике, а не о массовой казни.

Куда именно исчезли черепа, пока остается неизвестным. Исследователи предполагают, что головы могли использоваться в особых культовых или социальных обрядах и впоследствии переносились в другое место.

В настоящее время специалисты продолжают изучать останки. Для этого применяются современные методы анализа, включая исследование ДНК, изотопный анализ и детальное изучение костной ткани. Полученные данные помогут установить возраст и пол погребенных, их происхождение, рацион питания и возможные родственные связи.

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