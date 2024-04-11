Артамонов: из-за падения БПЛА на строящуюся больницу под Липецком начался пожар

Ранее на территории Липецкой области была объявлена опасность атаки беспилотными летательными объектами. Позднее губернатор Игорь Артамонов рассказал об атаке БПЛА на территории Добровского округа. Дрон долетел до села Доброе и упал на строящееся здание Центральной районной больницы.

В результате падения вражеского дрона начался пожар в терапевтическом корпусе больницы на площади 4 кв. м. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, возгорание был оперативно потушено, однако внешняя отделка здания и окна получили повреждения.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, в ночь на 11 апреля российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков беспилотника уже находятся оперативные и экстренные службы.