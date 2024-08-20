Билеты на Бали подорожали до миллиона рублей

Для россиян открылись прямые рейсы на Бали, но билеты уже сейчас резко поднялись в цене — они стоят более 800 тысяч рублей туда и обратно. В этом убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На официальном сайте «Аэрофлота» расписание появилось на ноябрь. Так, например, купить билет на прямой рейс из Москвы на Бали (пункт прибытия — Денпасар) можно более чем за 440 тысяч рублей (442 308 рублей).

Фото: [ Официальный сайт «Аэрофлота» ]

Обратная дорога — из Денпасара в Москву — обойдется практически также — в 445 044 рублей. Прямой перелет на самолете, таким образом, обойдется россиянам почти в 900 тысяч рублей (887 352 тысячи рублей).

Как ранее сообщалось на сайте перевозчика, рейсы на Бали появятся уже в сентябре. Они будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A350.

Ранее о том, что между Россией и Бали появится прямое авиасообщение, сообщил президент Индонезии Прабово Субианто.