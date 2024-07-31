Прямое авиасообщение между Россией и Бали скоро может стать реальностью

Новоиспеченный президент Индонезии Прабово Субианто заявил, что поддерживает идею организации прямых рейсов из России в Индонезию, сообщает «Москва 24» .

Новый президент Индонезии прибыл с визитом в Москву на встречу с Владимиром Путиным. В ходе беседы с российским лидером он подчеркнул, что поддерживает идею организации прямых рейсов из России на Бали. Кроме того, он выступил за открытие генконсульства РФ на острове.

На данный момент российские авиакомпании не летают в Индонезию прямыми рейсами. Россиянам приходится добираться туда с пересадками.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили вместо Турции отдохнуть в Латинской Америке. По подсчетам АТОР, тур в такое необычное место на двух человек обойдется примерно в 350 тыс. рублей.