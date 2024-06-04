Байден уверен, что США упрочит лидерство и станет сильнее

Джо Байден заявил, что США не только до сих пор остаются мировой державой, но и планирует усилить свое доминирование. Об этом он заявил в интервью газете Time.

Во время состоявшегося диалога президент выразил мнение, что безопасность Соединенных Штатов Америки держится на двух столпах. По его мнению, она зависит от союзников государства, а также возможности совершать действия, которые гарантируют лидерство в мире, беря в расчет тот факт, что на сегодняшний идущие процессы изменили общую картину и расклад сил.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Италии Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону взять оружие и отправиться воевать на Украину. Таким образом политик отреагировал на инициативу лидера европейской страны, который, по мнению издания Le Mond, приступил к формированию коалиции для подготовки инструкторов, чтобы отправить их на помощь Киеву.