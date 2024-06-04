Итальянский премьер Сальвини призвал Макрона отправиться воевать на Украину

Премьер-министр Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим не намерен отправлять на Украину своих военнослужащих, пишут РИА Новости.

Так итальянский премьер отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона отправить в зону боевых действий солдат европейских стран. Сальвини также призвал самого Макрона отправиться для этих целей на Украину.

«Макрону я скажу так: сам поезжай воевать на Украину, надень каску и не морочь итальянцам голову», — сказал премьер-министр министр во время предвыборной речи в поддержку местного кандидата от партии «Лига» на пост мэра в городе Бари.

В мае Макрон, по данным французской газеты Le Monde, заявил, что Париж занимается формированием коалиции, состоящей из представителей европейских государств, для подготовки инструкторов и отправки их на Украину.

Обсуждение отправки западных военных на Украину началось в начале 2024-го года после заявления Макрона о подготовке соответствующего решения лидерами некоторых западных государств. Слова французского лидера вызвали резонанс в обществе, в связи с чем Макрон быстро «открестился» от них и заявил, что отправлять воевать на сторону ВСУ никого не будут.

Несмотря на это в СМИ часто появляется информация, что на Украине уже воюют французские солдаты, а базы с их размещением уничтожаются ВС РФ.

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