Банк России ухудшил прогноз роста мировой экономики

Центральный банк России ухудшил прогноз роста глобальной экономики, пересмотрев импортные пошлины в самых больших экономиках мира. Как сообщил ТАСС, об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала на пресс-конференции, посвященной итогам заседания совета директоров регулятора.

«Главной темой с прошлого заседания стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира. Учитывая это, мы понизили рост мировой экономики в обновленном прогнозе», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ уточнила, что по причине снизившегося мирового спроса сырьевые товары будут стоить дешевле, из-за чего был скорректирован прогноз стоимости нефти. Помимо этого, Центральный банк понизил прогноз экспорта из России в 2025 году. По словам Набиуллиной, динамика импорта будет «сдержанной» из-за воздействия жесткой денежно-кредитной политики.

Ранее глава регулятора рассказала о том, как проходит тестирование цифрового рубля и сколько десятков тысяч человек к нему хотят подключить в течение года.