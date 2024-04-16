Беглый экс-протодиакон Кураев* похвастался, что Константинополь «восстановил» его в сане

Признанный в России иностранным агентом, а перед этим лишенный сана за оскорбительные публикации и многолетнюю клеветническую деятельность протодиакон Андрей Кураев* опубликовал в соцсетях указ патриарха Варфоломея о «приеме в Константинопольский патриархат» и «восстановлении в утраченном сане».

Напомним, Кураев был отлучен от служения в апреле 2023 года решением патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава Руссой православной церкви принят такое решение ввиду «деструктивной деятельности» Кураева* и последующее отсутствие покаяния. После чего последний покинул Россию и перебрался в недружественную России Чехию.

«Сей нашей Патриаршей грамотой, во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее, что надлежит вашему священному статусу (ιερατικής ίδιότητος), как и прежде... Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», — говорится в переводе представленного Кураевым документа на греческом языке.

К настоящему времени реакции на данную публикацию бывшего клирика от РПЦ не последовало.

Ранее мы писали, что беглый экс-протодиакон Кураев объявился в Праге, назвавшись трудовым мигрантом.

* — признан иноагентом в РФ