Без лекарств, но не без диеты: кардиолог назвала продукты, снижающие давление

Повышенное давление можно контролировать не только таблетками, но и правильным питанием. Какие продукты помогают снизить показатели тонометра и когда без лекарств уже не обойтись, REGIONS рассказала врач-кардиолог Красногорской больницы Азиза Овезова.

Главный враг гипертоников — соль. Натрий задерживает жидкость, увеличивает объем крови и провоцирует рост давления. Даже небольшое сокращение соли в рационе дает минус 5–6 мм ртутного столба.

Калий, магний и овощи

Калий выводит лишний натрий и воду. Им богаты курага, чернослив, изюм, бобовые, картофель, авокадо и семена подсолнечника. Магний расслабляет сосуды — его много в орехах, овощах, фруктах, гречке и овсянке. А ежедневные 350–400 граммов овощей снижают давление еще на 4–5 единиц.

Какие диеты работают

Две самые эффективные системы — DASH-диета и средиземноморское питание. Обе основаны на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, рыбе, орехах и растительных маслах при минимуме соли и животных жиров.

Дополнительный бонус: минус пять килограммов веса дают снижение давления примерно на 5 мм ртутного столба.

Когда питания достаточно, а когда нужны лекарства

Коррекция рациона эффективна при высоком нормальном давлении и начальной стадии гипертонии (140–159 на 90–99). Здесь часто можно обойтись без медикаментов. Но при давлении выше 160 на 100 и тем более при гипертоническом кризе (выше 180 на 120) необходимы лекарства и срочная помощь врача.