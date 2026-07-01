«Россети» отчитались о темпах восстановления электроснабжения в Подмосковье

Энергетики компании «Россети Московский регион» вернули свет 90 процентам потребителей, оставшихся без электричества из-за технологического сбоя на подстанции в округах Люберцы и Котельники. О ходе аварийно-восстановительных работ рассказал заместитель главного инженера — главный диспетчер компании Ярослав Юриков, передает портал REGIONS .

По его словам, к ликвидации последствий нарушения привлечены 20 бригад, а это 68 специалистов и 20 единиц техники. Для временного обеспечения энергией задействовали 60 резервных источников. Представитель компании подчеркнул, что все силы и средства прибыли на место оперативно. Сейчас работы продолжаются, и энергетики не остановятся до полного возобновления электроснабжения у каждого абонента.