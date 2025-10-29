Без вырубки и застройки: как в Дубне планируют сделать прогулки в лесу комфортнее
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
Проект благоустройства лесопарка в Дубне, разработанный опытными архитекторами, обсудили с жителями. Их главное пожелание — минимально вмешиваться в природу. Подрядчики вместе с рабочей группой при Совете депутатов обследовали весь парк, отметили редкие растения, муравейники и другие важные природоохранные объекты.
«Наша цель — повышение комфортности и безопасности для прогулок и отдыха жителей всех возрастов, радикальных изменений, массовой вырубки и застройки на территории лесопарка не планируется», — сказал представитель проектной организации Андрей Клепанов.
Реконструкция включает обновление пешеходных дорожек, установку горок для катания, новые спортивные объекты, освещение, расчистку леса от сухостоя и посадку деревьев. Все предложения жителей учтут, а проект будет корректироваться по ходу обсуждений.