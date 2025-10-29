Без вырубки и застройки: как в Дубне планируют сделать прогулки в лесу комфортнее

Проект благоустройства лесопарка в Дубне, разработанный опытными архитекторами, обсудили с жителями. Их главное пожелание — минимально вмешиваться в природу. Подрядчики вместе с рабочей группой при Совете депутатов обследовали весь парк, отметили редкие растения, муравейники и другие важные природоохранные объекты.