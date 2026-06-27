Биолог опроверг миф о личинках, которые комары якобы оставляют при укусе
Биолог Сафонов: комары не откладывают личинки в тело человека
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Комары не способны передавать человеку личинок во время укуса. Об этом «Известиям» сообщил биолог Дмитрий Сафонов, комментируя распространенное в соцсетях видео, в котором девушка утверждала, что после укуса насекомого в ее глазу вырос червь.
По словам специалиста, подобный сценарий невозможен из-за особенностей жизненного цикла комаров. Эксперт пояснил, что самки используют кровь только для созревания уже сформировавшихся яиц, а откладывают их исключительно в воду. Через хоботок в организм человека попадает лишь слюна насекомого.
Сафонов предположил, что описанный случай мог быть связан с миазом — заражением тканей личинками мух. Он отметил, что некоторые виды мясных мух способны откладывать яйца в поврежденные участки кожи или открытые раны.
Биолог также рекомендовал при появлении необычных симптомов после укуса насекомого сразу промыть пораженное место водой с мылом, обработать его антисептиком и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. По его словам, врач оценит состояние пациента и при необходимости назначит соответствующее лечение и профилактические меры.
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