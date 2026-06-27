Биолог опроверг миф о личинках, которые комары якобы оставляют при укусе

Комары не способны передавать человеку личинок во время укуса. Об этом « Известиям » сообщил биолог Дмитрий Сафонов, комментируя распространенное в соцсетях видео, в котором девушка утверждала, что после укуса насекомого в ее глазу вырос червь.

По словам специалиста, подобный сценарий невозможен из-за особенностей жизненного цикла комаров. Эксперт пояснил, что самки используют кровь только для созревания уже сформировавшихся яиц, а откладывают их исключительно в воду. Через хоботок в организм человека попадает лишь слюна насекомого.

Сафонов предположил, что описанный случай мог быть связан с миазом — заражением тканей личинками мух. Он отметил, что некоторые виды мясных мух способны откладывать яйца в поврежденные участки кожи или открытые раны.

Биолог также рекомендовал при появлении необычных симптомов после укуса насекомого сразу промыть пораженное место водой с мылом, обработать его антисептиком и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. По его словам, врач оценит состояние пациента и при необходимости назначит соответствующее лечение и профилактические меры.

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