Боец СВО рассказал о странном поведении украинцев на передовой: «Дырок в нем что в сите, а он опять встает»

«Я не знаю, под чем они. Но вот я в одного сажу рожок, вижу, что пуль шесть или восемь точно попали. Он упал, но он опять встает. И остальные просто ходят в полный рост, хотя знают, что мы будем в них стрелять. Мы их снимаем, на смену приходят другие и так же спокойно копают и курят», — отмечает штурмовик.