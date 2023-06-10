Боец СВО рассказал о странном поведении украинцев на передовой: «Дырок в нем что в сите, а он опять встает»
Штурмовик спецоперации рассказал о ВСУшниках без инстинкта самосохранения
Фото: [Tima Miroshnichenko/pexels.com]
Доброволец Антон Ш. служил штурмовиком. Это значит, что он заходил среди первых на новые позиции и занимался зачисткой населенных пунктов. За месяцы своей службы он повидал многое. О странностях украинцев он рассказал нашему корреспонденту.
Наши военные порой удивляются, мягко говоря, необычному поведению солдат противника. По словам Антона, у некоторых отрядов начисто отсутствует чувство страха.
«Было такое, что с нашей стороны работают снайперы, а украинцы спокойно ходят и курят. Их было очень хорошо видно, буквально в 70 м от нас стояли и не реагировали никак. Рядом их же сослуживцы падают подстреленные, а те — ноль реакции», — поражается Ш., рассказывая это журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
У Антона закрались разумные подозрения, что противник находится под какими-то наркотическими веществами.
«Я не знаю, под чем они. Но вот я в одного сажу рожок, вижу, что пуль шесть или восемь точно попали. Он упал, но он опять встает. И остальные просто ходят в полный рост, хотя знают, что мы будем в них стрелять. Мы их снимаем, на смену приходят другие и так же спокойно копают и курят», — отмечает штурмовик.
Антон так и не понял логики происходящего, и единственным объяснением счет измененное создание вражеских бойцов.
«Мы потом забирали позицию, а в каждом дырок что в сите. Как они еще двигались — я вообще не представляю. Но кровь, конечно, там у него брать никто не будет, понятное дело. Но странности есть», — подчеркивает Антон.
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