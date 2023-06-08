Снайпер СВО: «Мне нужно находиться буквально под носом у противника, чтобы действовать наверняка»

Виктор Р. уже три года работает снайпером. Он бывал в командировках в разных местах, но последние три месяца по контракту служит в зоне спецоперации. О тонкостях работы стрелка он рассказал нашему корреспонденту.

Боец работает с СВД — снайперской винтовкой Драгунова. Несмотря на то, что дальность стрельбы у такого оружия с прицелом составляет 1300 метров, снайперы не отходят дальше, чем на 700 метров от противника.

«Мне нужно находиться буквально под носом у противника. Те указанные 1300 метров — это номинально, на таком расстоянии пуля просто упадет у ног человека. На расстоянии 700 метров можно ранить противника, он может выжить. Чтобы действовать наверняка, надо работать с расстояния 50 или 70 м. Допустим, сейчас у нас позиция находится в 35 метрах от украинцев», — разъясняет Виктор в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Снайперам опасно находиться в такой близости от врага. На позицию они приходят под прикрытием пулеметов. Как говорит собеседник, пока стреляет пулемет поддержки, союзные солдаты прячутся и сидят в ожидании своих мишеней.

«Кроме того, мы работаем только ночью. Нам помогают тепловизоры и приборы ночного видения. Мы их зовем «тепляки» и «ночники». Они крепятся сбоку на прицел, и я смотрю поочередно то в окуляр, то в прибор», — объясняет стрелок.

Как отмечает Виктор, в «тепляке» человека видно, как светящийся силуэт — так прибор показывает мишень. А «ночник» не показывает цели — он просто позволяет уследить движение в темноте. Если хорошо в него посмотреть, то видно, что кто-то идет.

«Тепловизоры, конечно, лучше. Из нашей шестерки снайперов двое таскают «тепляки» и двое — «ночники», — говорит наш собеседник.

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