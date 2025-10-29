Более 60 яблонь украсят набережные Дубны к юбилею города

К 70-летию Дубны на волжских набережных города проходит масштабная высадка яблонь. На Комсомольской и Менделеевской набережных в эти дни появляется более 60 молодых деревьев качественных морозостойких сортов.

Работы ведутся в двух форматах: на Комсомольской набережной происходит замена заболевших деревьев, а на Менделеевской — дополнение существующих аллей новыми посадками.

Необходимость замены на Комсомольской набережной вызвана обнаружением бактериального рака плодовых деревьев у части яблонь. Это опасное заболевание, споры которого разносятся ветром и дождем, угрожая соседним деревьям. Взамен удаленных растений высаживают яблони такого же возраста - 5-7 лет, что позволяет сохранить единый облик аллеи. Все саженцы выращены в Нижегородском питомнике и адаптированы к климату северного Подмосковья, имеют хорошо развитую корневую систему, что повышает шансы на успешную приживаемость.

Как пояснил главный агроном питомника «Мастера сада» Александр Дыхныч, на Мендеолеевской набережной реализуется иной подход — здесь высаживают дополнительные деревья, которые в будущем смогут заменить стареющие яблони. Среди выбранных сортов — как ранние, так и поздние, включая известные плодоносы: мельбу, коричное полосатое, богатырь. Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что яблоневая аллея является достоянием города и наследством от первых поколений дубненцев, которое необходимо сохранять и оберегать.