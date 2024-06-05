Более двухсот выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на высший балл

Уже 220 выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ на 100 баллов, это стало известно по итогам первых трех экзаменов — по литературе, химии и географии. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Многие из ребят не только отлично учатся в школе, но и демонстрируют выдающиеся успехи на более высоком уровне — становятся лауреатами олимпиад, участвуют в научных конференциях», — отметил первый заместитель председателя Правительства Московской области Илья Бронштейн.

В ведомстве уточнили, что больше всего стобалльников — 166 — в данный момент по литературе. Еще 48 человек успешно справились с экзаменом по химии, шесть — по географии. Отметим, что узнать результаты ЕГЭ можно в своей школе, на официальном портале Рособрнадзора и на сайте Регионального центра обработки информации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.